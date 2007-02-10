«МЮ» готов продать Санчеса летом и уже начал поиск покупателей (Manchester Evening News)

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«Манчестер Юнайтед» летом готов продать хавбека Алексиса Санчеса, который сейчас выступает за «Интер» на правах аренды.

По информации Manchester Evening News, английский клуб уже начал поиск потенциальных покупателей и готов продать Санчеса в летнее трансферное окно.

Несмотря на то, что главный тренер Оле-Гуннар Сульшер говорил, что ждет возвращения Санчеса из аренды, «Юнайтед» пытается узнать, какие клубы хотят приобрести чилийца. 

Срок действующего контракта между Санчесом и «МЮ» истекает в 2022 году. По соглашению между «Юнайтед» и «Интером», итальянцы не обладают правом выкупа чилийца в конце сезона. Это решение связано с тем, что в руководстве английского клуба надеются, что Санчес наберет очень хорошую форму и привлечет покупателей.

В целом хавбек провел на поле в составе «Интера» 383 минуты, так как он пропустил три месяца из-за травмы. В Серии А Санчес появлялся на поле в 7 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

 

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