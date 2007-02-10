«МЮ» готов продать Санчеса летом и уже начал поиск покупателей (Manchester Evening News)

«Манчестер Юнайтед» летом готов продать хавбека Алексиса Санчеса, который сейчас выступает за «Интер» на правах аренды.

По информации Manchester Evening News, английский клуб уже начал поиск потенциальных покупателей и готов продать Санчеса в летнее трансферное окно.

Несмотря на то, что главный тренер Оле-Гуннар Сульшер говорил, что ждет возвращения Санчеса из аренды, «Юнайтед» пытается узнать, какие клубы хотят приобрести чилийца.

Срок действующего контракта между Санчесом и «МЮ» истекает в 2022 году. По соглашению между «Юнайтед» и , итальянцы не обладают правом выкупа чилийца в конце сезона. Это решение связано с тем, что в руководстве английского клуба надеются, что Санчес наберет очень хорошую форму и привлечет покупателей.

В целом хавбек провел на поле в составе «Интера» 383 минуты, так как он пропустил три месяца из-за травмы. В Серии А Санчес появлялся на поле в 7 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.