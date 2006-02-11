Денисенко подпишет контракт с «Флоридой» после сезона КХЛ

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко перейдет во «Флориду» после сезона КХЛ.
19-летний форвард подпишет контракт с «Флоридой», которая задрафтовала его в 2018 году под общим 15-м номером.
На данный момент нет ясности, когда произойдет сделка – в межсезонье или после того, как «Локомотив» завершит сезон.
Однако, как сообщает «Бизнес Online», руководство «Пантерс» достигло принципиальной договоренности с хоккеистом, что следующий сезон он начнет в системе клуба.
Контракт Денисенко с «Локомотивом» истекает по окончании этого сезона. В 32 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» форвард набрал 9 (5+4) очков.
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