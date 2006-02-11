Денисенко подпишет контракт с «Флоридой» после сезона КХЛ

Нападающий «Локомотива» перейдет во «Флориду» после сезона .

19-летний форвард подпишет контракт с , которая задрафтовала его в 2018 году под общим 15-м номером.

На данный момент нет ясности, когда произойдет сделка – в межсезонье или после того, как «Локомотив» завершит сезон.

Однако, как сообщает «Бизнес Online», руководство «Пантерс» достигло принципиальной договоренности с хоккеистом, что следующий сезон он начнет в системе клуба.

Контракт Денисенко с истекает по окончании этого сезона. В 32 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» форвард набрал 9 (5+4) очков.

МЧМ-2020 – легенда! Почему у России только серебро и какое будущее у ее героев