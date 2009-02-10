Тихонов о проблеме Путина: «Кругом «свои», тысячами расплодили чиновников, тысячами закрываются заводы»

Четырехкратный олимпийский чемпион ответил в блоге на вопрос о том, когда будет достроен биатлонный центр в Чебоксарах.

«Я только что разговаривал со своим воспитанником, мастером спорта по лыжным гонкам и биатлону – Сергеем Семеновым. Сейчас он работает депутатом законодательного собрания Чувашии.

Наконец-то выгнали этого балбеса Игнатьева. Я с ним пообщался один раз и понял, что человек абсолютно неграмотный.

Я много лет назад сказал, что главная проблема Путина будет в кадровой политике, и это очередное подтверждение.

Куда ни кинься, кругом «свои», тысячами расплодили чиновников и при этом тысячами закрываются заводы и фабрики, люди лишаются рабочих мест, а с экрана мы слышим сплошное вранье о продолжении борьбы с коррупцией и увеличении рабочих мест.

В Чебоксарах прекраснейший комплекс, осталось довести до конца отдельные штрихи. Не сомневаюсь со сменой главы на Олега Николаева в том, что он с Сергеем Семеновым закончит и введет в работу этот замечательный комплекс», – написал Тихонов.

Такого Тихонова вы никогда не слышали: про русский народ, шубы, Сталина и песни с Высоцким