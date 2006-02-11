Андронов о Майдане: «Янукович просто продал Украину Путину за кредит»

Бывший комментатор «Матч ТВ» рассказал об отношении к ситуации на Украине.

– Такой провокационный вопрос – отношение к Евромайдану?

– Что же в нем провокационного? И почему именно Евромайдан? Там был и Автомайдан, и много чего было.

Отношение вообще к Майдану? Я считаю, что это все было правильно, потому что я видел сам, до чего довел страну Янукович.

Получилось ли реализовать те идеалы, которые высказывались и за которые люди стояли круглые сутки? Наверное, нет, на 100% - нет.

На самом деле Восточная Европа – это такая очень сложная жизнь. Я побывал везде, за исключением пары югославских республик. Везде есть свои нюансы и свои сложности. Каждая страна имеет право выбирать свой путь, и не надо ей мешать.

Янукович просто на тот момент, если мы называем вещи своими именами, он просто продал Украину Путину за кредит.

Естественно, мы все родились в СССР, и все знаем, как относились друг к другу республики, кто такие москали и почему их не любят. Удивляться ничему не надо.

Но я продолжаю там бывать, туда ездить. Это очень гостеприимная, добрая страна к тем, кто уважает их, признает их право на самоопределение, на выбор курса своего, на выбор своей жизни.

А когда проблемы возникают раз за разом – то с одной страной, то с дугой, как с Грузией, то еще что-нибудь, – наверное, причину надо искать в себе, – заявил Андронов в интервью на YouTube-канале «Мы к вам приедем».