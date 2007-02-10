Москва, Краснодар и Петербург – лидеры по числу воспитанников в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Стало известно, в каких российских городах больше всего воспитанников академий.

Согласно исследованию Sport Connect и РБК, лидерами по стране являются Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Самарская область и Московская область.

Так, в Москве было воспитано ровно 25% игроков, хотя родились в столице лишь 10% из них (173 игрока родились, а воспитанниками московского футбола являются 408 футболистов).

На втором месте по числу воспитанников в профессиональном футболе расположился Краснодар – 105 родившихся игроков, 145 выращенных.

Третью строчку занял Санкт-Петербург: 90 футболистов родились в этом городе, а воспитанниками местных академий является 121 игрок.

В исследовании отражены данные о том, где родились и прошли последние годы футбольного обучения профессиональные игроки из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

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