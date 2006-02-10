ЦСКА предложил около 4 млн евро за защитника «Крузейро» Кака

ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора, сообщает Superesportes.

По информации источника, московский клуб предложил за Кака около 4 млн евро. Сделкой занимается международный инвестиционный фонд.

владеет 60% прав на игрока. Во время переподписания контракта с Кака «Крузейро» передал ему 10% прав.

Если сделка состоится, то этот трансфер станет одним из самых выгодных для «Крузейро» за всю историю. Только переход защитника Уоллеса в «Монако» был более дорогим.

Первым об интересе ЦСКА к Кака сообщил Betting Insider.

В 25 матчах за клуб футболист забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. Статистку Кака Жуниора смотрите здесь.