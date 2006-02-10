ЦСКА предложил около 4 млн евро за защитника «Крузейро» Кака

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ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора, сообщает Superesportes.

По информации источника, московский клуб предложил за Кака около 4 млн евро. Сделкой занимается международный инвестиционный фонд.

«Крузейро» владеет 60% прав на игрока. Во время переподписания контракта с Кака «Крузейро» передал ему 10% прав.

Если сделка состоится, то этот трансфер станет одним из самых выгодных для «Крузейро» за всю историю. Только переход защитника Уоллеса в «Монако» был более дорогим. 

Первым об интересе ЦСКА к Кака сообщил Betting Insider.

В 25 матчах за клуб футболист забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. Статистку Кака Жуниора смотрите здесь.

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