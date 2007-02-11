Первый канал покажет в прямом эфире чемпионат мира по биатлону-2020 в Антхольце.

По телевидению будут показаны 6 гонок из 12. На сайте Первого канала чемпионат будет демонстрироваться в полном объеме.

Гонки, которые будут показаны в телеэфире:

15 февраля

Спринт, мужчины – 16.35

16 февраля

Гонка преследования, мужчины – 17.05

22 февраля

Эстафета, женщины – 13.35

Эстафета, мужчины – 16.35

23 февраля

Масс-старт, женщины – 14.25

Масс-старт, мужчины – 16.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце