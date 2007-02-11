Первый канал покажет в прямом эфире чемпионат мира по биатлону-2020 в Антхольце.
По телевидению будут показаны 6 гонок из 12. На сайте Первого канала чемпионат будет демонстрироваться в полном объеме.
Гонки, которые будут показаны в телеэфире:
15 февраля
Спринт, мужчины – 16.35
16 февраля
Гонка преследования, мужчины – 17.05
22 февраля
Эстафета, женщины – 13.35
Эстафета, мужчины – 16.35
23 февраля
Масс-старт, женщины – 14.25
Масс-старт, мужчины – 16.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце