Президент СБР Владимир Драчев сказал, что на ЧМ-2020 «французы надеются на Беатрикса». Он закончил карьеру 2 года назад

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился ожиданиями от чемпионата мира в итальянском Антхольце, который стартует 13 февраля.

«Медальный план формируется из выступлений лидеров команд, от их возможностей. Теоретически, если взять начало сезона, два первых этапа, обе команды были на высоком уровне. Женщины шли вторыми, мужчины третьими.

Начало было очень хорошее. Но эти новогодние накладки снизили наши показатели. Ребята на четвертом месте, девочки на пятом. Но в целом в каждой гонке наши лидеры – Куклина, Миронова, конечно, Логинов с Елисеевым – могут бороться. Как показывает практика, и стрелять могут «на ноль» четыре рубежа. Поэтому в каждой гонке чемпионата мира мы будем бороться.

Будем менять состав от гонки к гонке. Ведь есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться, и такое часто бывает. И потому говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить!

Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Фуркада, Фийон-Майе, Беатрикса ( завершил карьеру в 2018-м году и сейчас тренирует команду Бельгии – прим. Sports.ru), и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали.

Мы тоже так можем сказать! Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно. Какие уж тут медальные планы! Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке», – сказал Драчев.

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