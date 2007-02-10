Сергей Егоров о контракте «Тинькофф Банка» и РПЛ: «Говорят про 300 млн рублей»

Теги премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ Олег Тиньков деньги Футбол

Стали известны детали возможного соглашения о сотрудничестве между РПЛ и «Тинькофф Банком».

«Применительно к контракту «Тинькофф Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме 300 миллионов рублей», – написал журналист Сергей Егоров.

О готовящейся сделке между «Тинькофф Банком» и РПЛ первым сообщил Betting Insider.

Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

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