Сергей Егоров о контракте «Тинькофф Банка» и РПЛ: «Говорят про 300 млн рублей»

Стали известны детали возможного соглашения о сотрудничестве между РПЛ и «Тинькофф Банком».
«Применительно к контракту «Тинькофф Банка» и РПЛ на футбольном рынке говорят о сумме 300 миллионов рублей», – написал журналист Сергей Егоров.
О готовящейся сделке между «Тинькофф Банком» и РПЛ первым сообщил Betting Insider.
Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».
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