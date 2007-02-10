У «Реала» худший трансферный баланс за 2 последних окна – минус 181 млн евро, «Барса» – 3-я, «МЮ» – 4-й

Центр исследований CIES Football Observatory опубликовал отчет о трансферном балансе клубов за два последних трансферных окна.

Наибольший отрицательный баланс за этот период у – минус 181 млн евро. Мадридский клуб потратил 330 млн евро на 7 трансферов и выручил 149 млн благодаря продаже 7 футболистов.

Общий трансферный баланс лиг топ-5 выглядит следующим образом: АПЛ – минус 844 млн евро, – минус 418 млн, Серия А – минус 407 млн, Бундеслига – минус 263 млн, Лига 1 – плюс 106 млн.

Топ-10 клубов с наибольшим отрицательным балансом за два трансферных окна:

1. «Реал» – минус 181 млн евро (потрачено 330 млн, получено 149 млн);

2. «Астон Вилла» – минус 169 млн (172, 3);

3. – минус 166 млн (288, 122);

4. «Манчестер Юнайтед» – минус 151 млн (244, 93);

5. – минус 141 млн (204, 63);

6. «Монако» – минус 121 млн (211, 90);

7. «Интер» – минус 111 млн (235, 124);

8. – минус 94 млн (235, 141);

9. «Фиорентина» – минус 93 млн (137, 44);

10. «Герта» – минус 92 млн (117, 25).

Полностью список можно увидеть здесь.

Главные трансферы дедлайна: Джан – в Дортмунде, «МЮ» взял Игало, «Атлетико» вернул Карраско