Школа в Калтане не получила 5% за трансфер Головина в «Монако». ЦСКА заплатили 30 млн евро за игрока

Школа в Калтане, воспитавшая хавбека «Монако» Александра Головина, не получила солидарные выплаты после трансфера игрока из , сообщил журналист Артем Локалов.

Об этом сегодня говорили на конференции Sport Connect, спикерами на которой были технический директор РФС Андрей Власов и экс-гендиректор Вадим Васильев.

По международным правилам, школе и первому тренеру игрока положены 5 процентов от суммы трансфера. Но, как сообщил на конференции футбольный менеджер Илья Штеблов, в Калтане этих денег не получили.

Власов заявил, что школа сама должна заявить, что претендует на эти выплаты. По его словам, у школы есть на это 12 месяцев с момента перехода игрока.

Вадим Васильев заявил, что со стороны «Монако» все выплаты были произведены в срок:

«Монако» всегда платил, никогда долгов не было. Я обязательно выясню насчет этого», – сказал Васильев «Матч ТВ».

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер российского футболиста в истории.