Школа в Калтане не получила 5% за трансфер Головина в «Монако». ЦСКА заплатили 30 млн евро за игрока

Школа в Калтане, воспитавшая хавбека «Монако» Александра Головина, не получила солидарные выплаты после трансфера игрока из ЦСКА, сообщил журналист Артем Локалов.
Об этом сегодня говорили на конференции Sport Connect, спикерами на которой были технический директор РФС Андрей Власов и экс-гендиректор «Монако» Вадим Васильев.
По международным правилам, школе и первому тренеру игрока положены 5 процентов от суммы трансфера. Но, как сообщил на конференции футбольный менеджер Илья Штеблов, в Калтане этих денег не получили.
Власов заявил, что школа сама должна заявить, что претендует на эти выплаты. По его словам, у школы есть на это 12 месяцев с момента перехода игрока.
Вадим Васильев заявил, что со стороны «Монако» все выплаты были произведены в срок:
«Монако» всегда платил, никогда долгов не было. Я обязательно выясню насчет этого», – сказал Васильев «Матч ТВ».
Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер российского футболиста в истории.