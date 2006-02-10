У «Челси» лучший трансферный баланс за 2 последних окна – плюс 205 млн евро, «Бенфика» и «Аякс» – в топ-3

Центр исследований CIES Football Observatory опубликовал отчет о трансферном балансе клубов за два последних трансферных окна.

Наибольший положительный баланс за этот период у – плюс 205 млн евро.

Лондонский клуб продал 16 футболистов на 250 млн евро, купив лишь хавбека Матео Ковачича за 45 млн.

Топ-10 клубов с наибольшим положительным балансом за два трансферных окна:

1. «Челси» – 205 млн евро (потрачено 45 млн, получено 250 млн);

2. «Бенфика» – 166 млн (64, 230);

3. – 137 млн (64, 201);

4. «Спортинг» – 92 млн (29, 121);

5. – 75 млн (28, 103);

6. «Лилль» – 69 млн (99, 168);

7. – 69 млн (65, 134);

8. «Сампдория» – 57 млн (42, 99);

9. ПСВ – 56 млн (42, 98);

10. – 50 млн (20, 70).

Полностью со списком можно ознакомиться здесь.

У «Реала» худший трансферный баланс за 2 последних окна – минус 181 млн евро, «Барса» на 3-м месте, «МЮ» – 4-й