Москва – первый регион по «футбольности», Краснодарский край – 2-й, Петербург – 4-й (Sport Connect, РБК)

Sport Connect и РБК составили рейтинг регионов России по их «футбольности».

Оценка производилась по 5 показателям: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол.

4 из 5 критериев приносят от 0 до 5 баллов в зависимости от уровня развития. За академии и школы могло быть начислено больше баллов (Москва заработала 9,5 балла, так как в городе расположены три академии высшей категории).

Первое место заняла Москва, где расположены академии «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Чертаново».

Второе место занял Краснодарский край, который сумел опередить Москву по выданным тренерским лицензиям категорий С и D.

Третье место заняла Ростовская область, четвертый – Санкт-Петербург.

Москва, Краснодар и Петербург – лидеры по числу воспитанников в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Более половины из 11 000 тренеров в России работают без лицензий