Более половины из 11 000 тренеров в России работают без лицензий

Более половины тренеров в России работают без лицензий, как сообщается в совместном исследовании Sport Connect и РБК.

Всего в России около 11 000 тренеров, разные категории мастерства подтвердили только 5 312 (данные – из реестра тренерских лицензий РФС, учитывались все лицензии, действовавшие в 2019 году и далее).

Таким образом, более половины российских тренеров работают без лицензий (51,76%).

Отдельно отмечается, что за Уралом есть лишь один образовательный центр, где тренеры получают лицензии для работы. Он находится в Омске.

Все действующие лицензии D и C (это стартовый уровень, позволяющий работать в массовом футболе) выдавали только в 10 городах.