Бой Усика против Чисоры перенесли из-за травмы украинского боксера

Теги травмы Александр Усик Дерек Чисора бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0) не успел залечить травму локтя, из-за чего бой с Дереком Чисорой (32-9) перенесен.

«Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю Александр должен все уладить», – сказал промоутер Усика Эдди Хирн.

Бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 28 марта в Лондоне.

Энтони Джошуа: «В этом году я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер – Фьюри»

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