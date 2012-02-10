Бой Усика против Чисоры перенесли из-за травмы украинского боксера

Бывший абсолютный чемпион мира (17-0) не успел залечить травму локтя, из-за чего бой с (32-9) перенесен.

«Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю Александр должен все уладить», – сказал промоутер Усика Эдди Хирн.

Бой между Усиком и Чисорой должен был состояться 28 марта в Лондоне.

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