Рекорды Клоппа, Агуэро и Ханю, Месси не уходит из «Барсы», Солдатова выписана из больницы, хет-трик Путина, стрижка Жозе и другие новости утра

1. Юрген Клопп побил рекорд Пепа Гвардиолы, в 5-й раз за сезон став лучшим тренером месяца в АПЛ. Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро также установил рекорд АПЛ, в 7-й раз получив награду лучшему игроку месяца.

Пока Клопп радуется пятой награде, вы можете побороться за миллион, дав пять точных прогнозов. В новом туре X5 надо предсказать исход миланского дерби, матчей «Баварии», «Боруссии» и «Эвертона», а также угадать, чем кончится поездка «Барсы» к «Бетису». Участие бесплатно, необходимо только получить купон, установив приложение Winline.

2. Босс «Атлетико» Диего Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира: согласно рейтингу L’Équipe, он зарабатывает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов. Следом идут Гвардиола (1,9 млн) и Моуринью с Клоппом (по 1,46 млн).

Среди футболистов рейтинг возглавляет Лео Месси с 8,3 млн евро в месяц до уплаты налогов, у Роналду – 4,5 млн, Неймар – 3-й. Есть данные и по французской Лиге 1: Александр Головин – 9-й в рейтинге зарплат «Монако», он получает 225 тысяч евро в месяц. 11 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 играют в «ПСЖ».

3. Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен остаться в каталонском клубе и не собирается летом переходить в «Ман Сити». При этом каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо за 80-90 млн евро.

4. Геннадий Тимченко может покинуть посты главы совета директоров КХЛ и президента СКА из-за гибели рабочего при обрушении СКК.

5. ВТБ выплатит московскому «Динамо» 4,2 млрд рублей спонсорской поддержки.

6. Японский фигурист Юдзуру Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов, Цзинь – 2-й, Браун – 3-й.

Даниил Самсонов победил на первенстве России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Мозалев – 3-й. Камила Валиева выиграла соревнования юниорок, Акатьева – 2-я, Усачева – 3-я.

7. Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР уже со следующего сезона.

8. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выписана из НИИ Склифосовского, куда была госпитализирована с телесными повреждениями 5 февраля. Спортсменка заявила, что попала в больницу «по некомпетентности врачей».

9. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что не ведет переговоры с другими клубами.

10. НХЛ. Гол Гурьянова не спас «Даллас» в матче с «Миннесотой», Панарин сделал ассист в матче с «Баффало», продлив безголевую серию до 4 игр. Все результаты – здесь.

11. Двукратный серебряный призер ЧМ по бобслею Дмитрий Труненков претендует на должность министра спорта Нижегородской области. Он отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг.

12. НБА. «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа», «Финикс» обыграл «Хьюстон». Другие результаты – здесь.

13. Вход на товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА в Испании стоит 10-15 евро.

14. В 24-м туре Евролиги «Химки» обыграли дома сербскую «Црвену Звезду», санкт-петербургский «Зенит» в гостях проиграл греческому «Панатинаикосу».

15. Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сыграли в хоккей, глава России сделал хет-трик, команда президентов победила 9:2.

16. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью постригся налысо.👨‍🦲

Цитаты дня.

Денис Черышев: «Испанцы испытывают к России и Путину уважение»

Министр спорта Украины о России: «Чтобы бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора»

Президент «Баварии» об интересе к Роналду: «Он слишком стар для нас»

Пеп Гвардиола: «Думаю, Месси закончит карьеру в «Барсе». Мне бы этого хотелось»

Глава РУСАДА: «Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу. Я был обеспокоен угрозами в свой адрес»

Кристоф Дюгарри: «Барселона» – клуб клоунов»