Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2-2,5 млн рублей в месяц. Игрок не дал согласия

Форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Футболист, который находится на сборе «Зенита-2» в Турции после отказа поехать в аренду в «Сочи», заезжал в отель . Тульский клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой 2-2,5 млн рублей в месяц, утверждает журналист Сергей Егоров.

Пока Кокорин не дал согласия, но тульский клуб попытается решить вопрос. В частности, журналист подразумевает участие в этом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Также отмечается, что один клуб РПЛ с лета может предложить договор на сумму в 3 млн евро в год, «Зенит» пока не готов к такому решению.