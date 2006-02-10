Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2-2,5 млн рублей в месяц. Игрок не дал согласия

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Александр Кокорин Футбол

Форвард «Зенита» Александр Кокорин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Футболист, который находится на сборе «Зенита-2» в Турции после отказа поехать в аренду в «Сочи», заезжал в отель «Арсенала». Тульский клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой 2-2,5 млн рублей в месяц, утверждает журналист Сергей Егоров.

Пока Кокорин не дал согласия, но тульский клуб попытается решить вопрос. В частности, журналист подразумевает участие в этом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Также отмечается, что один клуб РПЛ с лета может предложить договор на сумму в 3 млн евро в год, «Зенит» пока не готов к такому решению. 

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