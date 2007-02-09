«Спартак» с трофеем, 5 шайб от шведов, поражения «Юве» и «Боруссии», медали в лыжах, мировой рекорд в прыжках с шестом и другие новости утра

1. 🏆«Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, победив в 3-м туре «Партизан» (3:2). Александр Соболев забил первый гол за новый клуб.

2. Хоккейная сборная России потерпела второе поражение на Шведских играх, проиграв хозяевам – 2:5.

3. Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в классическом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Александр Большунов занял третье место в мужской гонке.

4. «Ювентус» сенсационно проиграл «Вероне» (1:2), пропустив с пенальти на 86-й минуте. Но у Криштиану все в порядке: он забил в 10-м матче Серии А подряд, установив новый клубный рекорд. Кроме того, Роналду – первый игрок, забивший в 10 матчах подряд в 2 из 5 топ-лиг Европы.

5. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Хильдебранд – 2-я, Сливко – 3-я, Глазырина – 4-я, Никулина – 5-я.

6. «Байер» в огненном матче победил «Боруссию» (4:3), оформив 2 гола за 2 минуты, а Эрлинг Холанд впервые не забил за «Дортмунд».

7. Японка Рика Кихира возглавила мировой рейтинг фигуристок, Трусова не попадет в последнюю разминку на ЧМ-2020.

8. Защитник «Реала» Серхио Рамос оскорбил мать Мартина Эдегора во время матча Кубка Испании с «Сосьедадом».

9. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

10. В шорт-листе «Локомотива» 8 нападающих, трое – из Англии. Известны две фамилии: форвард «Бернли» Выдра и Ньяссе из «Эвертона». Кроме того, по данным Betting Insider, «Локо» интересуется Симоне Дзадзой.

11. НХЛ. Ковальчук забил 17-й гол в овертайме и вышел на 3-е место в истории лиги, Кузнецов забросил 19-ю шайбу в сезоне, Гусев - 10-ю, Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» (2:7). Все результаты – здесь.

12. «Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы», Лукаса Переса из «Алавеса» (25 млн евро) или Фабиана Руиса (пишут, что он – приоритет на лето), а также продать Филиппе Коутиньо. Зимой каталонцы хотели арендовать Иньесту.

13. НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Миннесота» разгромила «Клипперс». Другие результаты – здесь.

14. Россия обыграла Румынию и вышла в финальную часть теннисного Кубка Федерации, которая пройдет 14-19 апреля в Будапеште..

15. «Атлетико» одолел «Гранаду» (1:0) и идет 4-м в Ла Лиге. Если «Сельта» Смолова победит «Севилью», мадридцы останутся в лигочемпионской зоне. «Хетафе» разнес «Валенсию» (3:0) и занимает 3-ю строчку в таблице.

16. Мэр Хабаровска потребовал уволить сотрудницу клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из-за ее критики в адрес местных властей.

Цитаты дня.

Доменико Тедеско: «Спартак» не чемпион, просто выиграл турнир. Важнее то, как мы играем»

Дмитрий Смоляков – Александру Емельяненко: «Поехали за город и разберемся на том, что в руках имеем. Предлагаю пистолет или нож»

Эммануэль Пети: «Месси не такая машина, как Роналду. Ему осталось играть на топ-уровне год-два»