Менеджер Штеблов о выплатах за Головина: «Речь не о 5% Калтану, а 0,75%. Но 225 тысяч евро – тоже серьезно»

Футбольный менеджер Илья Штеблов прокомментировал информацию о том, что школа в Калтане, воспитавшая хавбека «Монако» Александра Головина, не получила солидарных выплат после трансфера игрока из .

Ранее Штеблов объявил об этом на конференции, где выступали технический директор РФС Андрей Власов и экс-гендиректор Вадим Васильев.

«Нужно внести ясность: речь шла не о 5% солидарной выплаты школе в Калтане. 5% - это вся сумма, которая выплачивается всем школам, подготовившим футболистам.

В случае с Калтаном процент составляет, по моим подсчетам, 0,75%. Это совсем другие цифры.

Суть в том, что в выпуске «Красавы» тренер калтанской школы Александр Плясунов сообщил, что они не получили деньги. На основе этой информации я предположил, что деньги так и не поступили на счет школы.

Но 0,75% это тоже серьезная цифра — 225 тысяч евро, на эти деньги можно построить поле и решить часть проблем. Но своим вопросом Вадиму Васильеву я хотел затронуть другую проблему: наши тренеры и школы часто не знают о своих законных правах, которые прописаны в регламенте ФИФА.

Хотелось бы, чтобы РФС их образовывал на этот счет. Чтобы такие ситуации не происходили, чтобы на эти деньги в Калтане появилось хорошее поле.

Хочется, чтобы детские тренеры внимательно изучали свои права и школы. Но из-за неправильной подачи информации и новости про 5% поднялся большой шум», — сказал Штеблов.

Школа в Калтане не получила 5% за трансфер Головина в «Монако». ЦСКА заплатили 30 млн евро за игрока