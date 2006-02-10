Погба намерен уйти из «МЮ» летом. Он провел за клуб 8 матчей в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб летом, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Погба твердо намерен уйти из «Юнайтед» в летнее трансферное окно, когда до конца его действующего контракта с клубом будет оставаться год.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал». Также возможен вариант с его возвращением в «Ювентус».

В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Один раз он выходил на поле в игре Кубка английской лиги.

Свой последний матч за «Юнайтед» Погба провел 26 декабря. Тогда «МЮ» играл в АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). С этого момента Погба восстанавливается от травмы.

У Райолы с «МЮ» жесткие отношения: ругался с Фергюсоном и Моуринью из-за Погба, требует от клуба усиления и защищает Вудворда