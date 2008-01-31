🔥Смолов в «Сельте», «Локо» может взять Кокорина, Новак и Мугуруса в финале Australian Open, победы СКА и «Барсы» и другие новости утра

1. Главная трансферная бомба четверга: нападающий «Локомотива» Федор Смолов арендован «Сельтой». Испанцы заплатят за полугодовую аренду 600 тысяч евро и смогут выкупить россиянина за 6 млн. Сам Смолов пошел на 30-процентное понижение зарплаты.

Еще из официального: Соболев приехал на сбор «Спартака» и подписал контракт, Роберт Мак покинул «Зенит» и перебрался в «Коньяспор», Бруну Фернандеш заключил с «МЮ» соглашение на 5 с половиной лет, «Герта» объявила о трансфере Пионтека из «Милана», а «Вильярреал» приобрел форварда «Боруссии» Алькасера. Новости об остальных трансферах смотрите здесь.

Кокорин интересен «Локомотиву» и может перейти уже зимой, Ригони досрочно вернется в «Зенит» из «Сампдории». ЦСКА и «Спартак» претендуют на Лаксальта, красно-белые также сделали предложение по форварду сборной Буркина-Фасо Компаоре. «Барса» заплатит 31 млн евро за форварда «Браги» Тринкау (его называют «новым Криштиану»), но зимой нападающего покупать не будет – ни Тринкау, ни кого-то другого. Еще «Барса» договорилась с Бакамбу, но потом передумала, хотя игрок был уже на полпути в Испанию. Больше новостей о потенциальных трансферах – тут.

2. КХЛ. СКА обыграл «Авангард», прервав 8-матчевую победную серию омичей, «Локомотив» забросил 5 шайб «Торпедо», «Магнитка» проиграла «Йокериту». Все результаты дня – тут.

«Барыс» вышел в плей-офф, а рижское «Динамо» не сыграет в Кубке Гагарина шестой сезон подряд.

3. На Australian Open приближается время главных матчей. Новак Джокович в полуфинале обыграл Роджера Федерера и вышел в 26-й финал «Большого шлема». Гарбинье Мугуруса в двух сетах победила Симону Халеп и сыграет в 4-м финале «Шлема».

4.«Барселона» стерла «Леганес» (5:0) и вышла в 1/4 финала Кубка Испании. Месси одержал 500-ю победу за «Барсу» и забил 500-й гол в испанских турнирах. «Севилья» вылетела от клуба Сегунды «Мирандес».

5. Косторная, Щербакова, Трусова, Алиев и Даниелян попали в заявку России на чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева и Самарин – в запасе.

Интересная новость про доходы фигуристок: Загитова и Медведева получают в среднем 10 тысяч евро в иностранных шоу и 5 тысяч – в российских. Косторная, Щербакова и Трусова – в два раза меньше.

6. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта, как выяснилось, тоже не знал о решении отправить Кокорина в «Сочи» и был очень недоволен.

7. Минспорта и ОКР предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку.

8. Самый дешевый билет на бой Хабиб – Фергюсон стоит 6400 рублей, самый дорогой – почти 700 тысяч.

9. Клуб из Сиэтла может получить название «Кракен».🦑

10. В 22-м туре Евролиги «Химки» уступили ЦСКА, «Зенит» в гостях проиграл «Барселоне».

11. Испанская полиция разоблачила группировку, нелегально торговавшую эритропоэтином в Европе, и изъяла крупную партию допинга.

12. НБА. «Бостон» обыграл «Голден Стэйт», «Денвер» победил «Юту» и другие результаты.

13. НХЛ. Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Баффало», два очка Гусева не спасли «Нью-Джерси» в матче с «Нэшвиллом» и другие результаты.

Цитаты дня.

Гвардиола осудил атаку на дом Вудворда: «Состав «МЮ» очень хорош, честно»

Александр Тихонов: «После того как Губерниев с помощью мошеннических схем выиграл опрос на лучшего комментатора на Sports.ru, все поняли его моральный облик»

Председатель «Локомотива» о Кокорине: «Если б Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы вместе с Роналду его взял»

Дмитрий Тарасов: «Национальная идея – крутой футбольный росмяч. Aurus не хуже Maybach построили»