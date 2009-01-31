«Сельта» заплатит 600 тысяч евро за аренду Смолова

Стали известны некоторые детали трансфера нападающего Федора Смолова в «Сельту».

Испанский клуб заплатит 600 тысяч евро за аренду 29-летнего россиянина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Локомотиву».

Контракт рассчитан до конца этого сезона и включает опцию выкупа за 6 миллионов евро.

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

Как же хорошо, что Смолов уезжает в Европу

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Смолов перешел в «Сельту». Вспоминаем его единственный сезон в Европе