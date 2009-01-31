«Сельта» заплатит 600 тысяч евро за аренду Смолова

Стали известны некоторые детали трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту».
Испанский клуб заплатит 600 тысяч евро за аренду 29-летнего россиянина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Локомотиву».
Контракт рассчитан до конца этого сезона и включает опцию выкупа за 6 миллионов евро.
Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.
В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.
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