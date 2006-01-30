Председатель «Локомотива» о Кокорине: «Если б Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы вместе с Роналду его взял»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о потенциальном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет.

Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – дал комментарии функционер.

О заинтересованности «Локомотива» ранее сообщил инсайдер Сергей Егоров. Позже стало известно, что предметных переговоров еще не было.

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится