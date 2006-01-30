«Сельта» за 6 млн евро сможет выкупить Смолова

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте».

И испанский, и российский клубы подтвердили переход 29-летнего форварда на правах аренды до конца сезона.

Опция выкупа форварда, прописанная в контракте между клубами, составляет примерно 6 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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