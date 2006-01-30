ЦСКА претендует на Лаксальта. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» (CalcioMercato.com)

Теги Спартак ЦСКА Милан Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Диего Лаксальт Футбол

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, выступающий в аренде за «Торино», может продолжить карьеру в России.

По информации CalcioMercato.com, интерес к уругвайцу проявляет ЦСКА. Журналист Даниэле Лонго пишет, что у 26-летнего игрока два предложения из РПЛ.

Сегодня TuttoMercatoWeb сообщил, что Лаксальтом также интересуется московский «Спартак».

Футболист не хочет возвращаться в «Милан» и предпочтет остаться в «Торино», если не покинет Серию А этой зимой.

Статистику футболиста, способного сыграть на фланге и в обороне, и в средней линии, можно посмотреть здесь.

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