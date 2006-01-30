ЦСКА претендует на Лаксальта. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» (CalcioMercato.com)

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, выступающий в аренде за «Торино», может продолжить карьеру в России.
По информации CalcioMercato.com, интерес к уругвайцу проявляет ЦСКА. Журналист Даниэле Лонго пишет, что у 26-летнего игрока два предложения из РПЛ.
Сегодня TuttoMercatoWeb сообщил, что Лаксальтом также интересуется московский «Спартак».
Футболист не хочет возвращаться в «Милан» и предпочтет остаться в «Торино», если не покинет Серию А этой зимой.
Статистику футболиста, способного сыграть на фланге и в обороне, и в средней линии, можно посмотреть здесь.