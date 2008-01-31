«Барса» договорилась с Бакамбу, но потом передумала. Игрок был уже на полпути в Испанию

«Барселона» планировала арендовать нападающего «Бейцзин Гуоань» Седрика Бакамбу этой зимой.
Каталонский клуб хотел подписать форварда в связи с серьезной травмой Луиса Суареса, который выбыл на длительный срок.
Футболист, представляющий ДР Конго, уже вылетел в Испанию для подписания контракта с сине-гранатовыми после того, как спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль договорился с агентами игрока, а руководство китайской команды дало добро на трансфер.
Бакамбу должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с «Бейцзин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.
Однако в итоге нападающий так и не сел в самолет в Барселону, так как Абидаль сообщил ему, что «Барса» передумала приглашать его. В итоге игрок вернулся в расположение своего клуба.
Сам Бакамбу подтвердил данную информацию, пошутив над ней в твиттере.
«Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста 😂😅.
Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», – написал игрок в твиттере.
Неизвестно, связано ли решение каталонского клуба с эпидемией коронавируса в Китае.