«Барса» договорилась с Бакамбу, но потом передумала. Игрок был уже на полпути в Испанию

планировала арендовать нападающего «Бейцзин Гуоань» этой зимой.

Каталонский клуб хотел подписать форварда в связи с серьезной травмой , который выбыл на длительный срок.

Футболист, представляющий ДР Конго, уже вылетел в Испанию для подписания контракта с сине-гранатовыми после того, как спортивный директор «Барсы» договорился с агентами игрока, а руководство китайской команды дало добро на трансфер.

Бакамбу должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с «Бейцзин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Однако в итоге нападающий так и не сел в самолет в Барселону, так как Абидаль сообщил ему, что «Барса» передумала приглашать его. В итоге игрок вернулся в расположение своего клуба.

Сам Бакамбу подтвердил данную информацию, пошутив над ней в твиттере.

«Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста 😂😅.

Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, , – написал игрок в твиттере.

Неизвестно, связано ли решение каталонского клуба с эпидемией коронавируса в Китае.