«Барса» договорилась с Бакамбу, но потом передумала. Игрок был уже на полпути в Испанию

Теги Эрик Абидаль Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Китай Бейцзин Гуоань Седрик Бакамбу Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» планировала арендовать нападающего «Бейцзин Гуоань» Седрика Бакамбу этой зимой.

Каталонский клуб хотел подписать форварда в связи с серьезной травмой Луиса Суареса, который выбыл на длительный срок.

Футболист, представляющий ДР Конго, уже вылетел в Испанию для подписания контракта с сине-гранатовыми после того, как спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль договорился с агентами игрока, а руководство китайской команды дало добро на трансфер.

Бакамбу должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с «Бейцзин Гуоань» к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Однако в итоге нападающий так и не сел в самолет в Барселону, так как Абидаль сообщил ему, что «Барса» передумала приглашать его. В итоге игрок вернулся в расположение своего клуба.

Сам Бакамбу подтвердил данную информацию, пошутив над ней в твиттере.

«Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста 😂😅.

Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», – написал игрок в твиттере.

Неизвестно, связано ли решение каталонского клуба с эпидемией коронавируса в Китае.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья