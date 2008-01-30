Мак покинул «Зенит» и подписал контракт с «Коньяспором»

Хавбек Роберт Мак официально ушел из «Зенита».

«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста», – сказано в сообщении на сайте клуба.

В составе сине-бело-голубых футболист провел 72 матча, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач, стал чемпионом России в 2019 году.

Как сообщалось ранее, трансфер Мака в «Коньяспор» не подразумевал выплаты компенсации. Турецкий клуб сегодня официально объявил, что футболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.