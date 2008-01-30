«Локомотив» заинтересован в Кокорине и может подписать его зимой

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве».

очень заинтересован в Кокорине и рассматривает вариант с переходом уже в зимнее трансферное окно. Вопрос в том, как самому Кокорину удастся договориться с «Зенитом» о трансфере или расторжении контракта.

Сделка может быть очень важной для «Локомотива», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Семина нужен форвард», – описал ситуацию журналист.

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится