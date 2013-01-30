Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в очередной раз поделился мнением насчет работы комментатора Дмитрий Губерниева.

«Случайно откопал старую фотографию, где Бессеберг вручает мне знак как лучшему президенту среди всех национальных федераций по биатлону. Как ни странно, я этот знак получил первым и пока единственным и горжусь этим.

Своим завистникам заранее сообщаю, что к чемпионату мира в Антхольце я пошил новую шубу из полярного волка, поэтому практически каждый день я буду появляться в новой шубе, как представитель того успешного российского биатлона, а не сегодняшнего, не биатлона с .

Он сказал, что не пригласит меня (в передачу), чтобы не слушать мои вопли, но для меня это не станет большой проблемой. Я думаю, он и сам понимает, что я не пойду к нему после оскорблений , неуважительных высказываний в адрес Елены Вяльбе.

Сейчас он как верный пес пытается стоять на страже бездарного руководства и грубить всем его критикам. Ради доступа к команде, в номера спортсменов он готов черное называть белым, а войну – миром.

Многие считают, что этот человек потерял все моральные барьеры. После того, как он с помощью мошеннических схем выиграл опрос на лучшего комментатора, проводимый .ru, всем стал понятен его моральный облик.

Я уверен, что как самый неуважаемый комментатор, в чей адрес звучит больше всего ругательств, он действительно непревзойден», – написал Тихонов.

Вы просили разобраться, почему Губерниев резко добирает голоса в опросах и побеждает. Мы сделали