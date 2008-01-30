Загитова и Медведева получают в среднем 10 тысяч евро в иностранных шоу и 5 тысяч – в российских. Косторная, Щербакова и Трусова – в два раза меньше (Бизнес Online)

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева получают одинаковые гонорары за участие в шоу, сообщает «Бизнес Online».

В среднем организаторы платят Медведевой и Загитовой по 10 тысяч евро за выступление за границей и по 5 тысяч евро – в России.

По информации издания, большую часть гонораров в российских шоу Загитова получила от выступления в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица». Олимпийская чемпионка также получает отчисления за выступление в шоу своего тренера – Этери Тутберидзе.

Медведева в новогодние праздники выступала в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Сообщается, что гонорары россиянок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой почти в два раза меньше, чем у Загитовой и Медведевой. При этом в России больший интерес вызывает двукратная чемпионка страны Щербакова: несколько шоу приглашали фигуристку, но не смогли договориться с «Самбо-70».

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева за выступление в иностранных шоу получает около 5-6 тысяч евро.

Знаете, кому больше всех заплатили за шоу с Загитовой? Не Алине и не Навке, а замначальника «Хрустального» (8 млн, он указан артистом)

Меня раздражают новогодние шоу фигуристов. Загитова, Медведева, Плющенко там как аниматоры на утреннике

🎧 Справедливо ли судейство в фигурном катании? Правильно ли оценивали Медведеву и Загитову, а сейчас – Щербакову и Косторную?

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