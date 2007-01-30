Соболев прибыл на сбор «Спартака» и подписал контракт

Нападающий Александр Соболев присоединился к «Спартаку».
О переходе форварда из «Крыльев Советов» в московский клуб стало известно в среду.
«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о переходе в наш клуб на правах аренды нападающего Александра Соболева.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.
Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сказано в пресс-релизе «Спартака».
Соболев получил в своей новой команде номер 77.
Фото: официальный сайт «Спартака»
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