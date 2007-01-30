Соболев прибыл на сбор «Спартака» и подписал контракт

Нападающий Александр Соболев присоединился к .

О переходе форварда из «Крыльев Советов» в московский клуб стало известно в среду.

«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о переходе в наш клуб на правах аренды нападающего .

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.

Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом», – сказано в пресс-релизе «Спартака».

Соболев получил в своей новой команде номер 77.

Фото: официальный сайт «Спартака»

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