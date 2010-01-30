Мугуруса вышла в 4-й финал на «Больших шлемах». На Australian Open она впервые за 6 лет не попала в посев ТБШ

Экс-первая ракетка Гарбинье Мугуруса в полуфинале Australian Open обыграла №3 рейтинга – 7:6, 7:5.

В первом сете испанка подавала на партию, но проиграла подачу под ноль. После этого она сама отыграла четыре сетбола – при счете 5:6 и на тай-брейке. Во второй партии двукратная чемпионка «Больших шлемов» отыгралась с 3:5.

Мугуруса четвертый раз вышла в финал «Большого шлема» и впервые с «Уимблдона»-2017, который она выиграла.

На Australian Open испанка приехала, находясь за пределами топ-30 рейтинга. Она впервые с «Ролан Гаррос»-2014 не попала в посев на «Большом шлеме». По ходу турнира Мугуруса победила трех теннисисток топ-10 – столько же, сколько за весь 2019-й.

26-летняя испанка стал первой представительницей своей страны в финале Australian Open с 1998-го, когда до него дошла Кончита Мартинес – ее нынешний тренер.

За титул Мугуруса сыграет с Софией Кенин, которой уступает 0:1 в личных матчах.

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