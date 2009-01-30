💥«Локомотив» и «Сельта» подтвердили переход Смолова

Нападающий Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте».

И испанский, и российский клубы подтвердили переход 29-летнего форварда на правах аренды до конца сезона.

Игроку осталось пройти медосмотр для команды из Виго.

Об аренде футболиста в испанский клуб первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне Смолов сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Его подробную статистику смотрите здесь.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.