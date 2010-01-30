«Барса» не подпишет нападающего зимой. Суарес выбыл до мая

решила не подписывать форварда в зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб планировал усилить атаку из-за травмы основного форварда , который выбыл примерно на 4 месяца.

Информацию об этом подтвердил директор «Барселоны» : «Да, именно так решили в конце концов. Если в результате трансфера мы не улучшим то, что у нас есть, то лучше никого не подписывать».

«Барселона» решила отказаться от приобретения форварда, поскольку сочла все доступные варианты рискованными, в первую очередь – в финансовом отношении.

Напомним, руководство клуба рассматривало трансфер таких футболистов как Родриго («Валенсия»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Лаутаро Мартинес («Интер»).