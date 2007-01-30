Рибальта был недоволен, что его не известили об аренде Кокорина в «Сочи»

Спортивный директор Хавьер Рибальта не был в курсе решения руководства клуба отпустить нападающего в «Сочи».

Испанец остался недоволен тем, что сделка по аренде 28-летнего форварда не была согласована с ним, сообщает «РБК» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

«В день, когда появилась информация (21 января), Рибальта находился в отеле в Катаре с клубом на предсезонных сборах.

Он срочно связался с генеральным директором клуба . Они в отеле сразу провели встречу, на которой присутствовал и Семак. Там Медведев подтвердил им уход Кокорина. Рибальта и Семак были очень недовольны таким решением», — рассказал источник.

«Рибальта был очень недоволен тем, как поступили с Кокориным. В первую очередь, ему были непонятны причины такого действия, тем более, что положительный ответ на переход он, Семак и Кокорин не давали», – добавил другой источник, знакомый с ситуацией.

Также Рибальта в разговоре с Медведевым и Семаком отметил, что ему не понятно, почему «Зенит» отпускает нападающего с российским паспортом, несмотря на то, что в следующем сезоне РПЛ в силу вступит новый лимит на легионеров (8 легионеров и 17 россиян в заявке).

Ранее Кокорин отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.

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