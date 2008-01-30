👑Месси одержал 500-ю победу за «Барселону» и забил 500-й гол в испанских турнирах

разгромила «Леганес» в матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0).

Победа в прошедшей игре стала для капитана каталонской командой Лионеля Месси 500-й во всех турнирах. Он провел за «Барсу» 710 матчей и забил 622 гола.

Также Месси, отметившийся дублем, забил свои 499-й и 500-й голы за «Барселону» в испанских турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Месси стал первым игроком в истории испанского футбола, кому покорилась отметка в 500 побед на клубом уровне.

В топ-6 также входят Хави (482 победы), Икер Касильяс (463), Андрес Иньеста (459), Андони Субисаррета (444) и Серхио Рамос (439).