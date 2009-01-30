Минспорта и ОКР предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос о сложении полномочий.
«ОКР и Минспорт России по итогам состоявшегося сегодня экстренного совещания предлагают руководству ВФЛА:
– провести 31 января 2020 года заседание Президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос наделения действующей Рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями;
– рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов Президиума организации», – говорится в заявлении на сайте ОКР.
ОКР расширит состав своей Рабочей группы и пригласит представителей Минспорта, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА, РУСАДА.
Кроме того, 31 января Комиссия Минспорта рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.
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