Минспорта и ОКР предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку

спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос о сложении полномочий.

и Минспорт России по итогам состоявшегося сегодня экстренного совещания предлагают руководству ВФЛА:

– провести 31 января 2020 года заседание Президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос наделения действующей Рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации ( ) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, , другими международными организациями;

– рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов Президиума организации», – говорится в заявлении на сайте ОКР.

ОКР расширит состав своей Рабочей группы и пригласит представителей Минспорта, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА, .

Кроме того, 31 января Комиссия Минспорта рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.

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