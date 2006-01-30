«Спартак» интересуется защитником «Торино» Лаксальтом (TuttoMercatoWeb)

Защитник сборной Уругвая Диего Лаксальт может покинуть «Торино».
По информации TuttoMercatoWeb, возможен вариант, при котором футболист вернется в «Милан». В августе «Торино» арендовал игрока у «россонери» с опцией выкупа.
Возвращение Лаксальта в «Милан» может быть связано с ожидаемым уходом из клуба защитника Рикардо Родригеса. Также «россонери» рассматривают вариант с приглашением игрока «Насьоналя» Матиаса Виньи.
Помимо «Милана», интерес к Лаксальту проявляет «Спартак».
Статистику уругвайца, способного сыграть на фланге и в обороне, и в средней линии, можно посмотреть здесь.