Гвардиола осудил атаку на дом Вудворда: «Состав «МЮ» очень хорош, честно»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия болельщики Пеп Гвардиола Эд Вудворд Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола осудил нападение болельщиков на дом вице-председателя «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, что это случилось с Эдом Вудвордом, у него дома. Посмотрите на состав «Юнайтед», он очень хорош. Честно, он действительно хорош», – сказал каталонец.

На этой неделе группа лиц забросала файерами дом вице-председателя «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.

Фанаты «МЮ» напали на дом Вудворда: закидали файерами и требуют отставки

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья