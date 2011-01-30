Гвардиола осудил атаку на дом Вудворда: «Состав «МЮ» очень хорош, честно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола осудил нападение болельщиков на дом вице-председателя «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, что это случилось с Эдом Вудвордом, у него дома. Посмотрите на состав «Юнайтед», он очень хорош. Честно, он действительно хорош», – сказал каталонец.

На этой неделе группа лиц забросала файерами дом вице-председателя «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.

Фанаты «МЮ» напали на дом Вудворда: закидали файерами и требуют отставки