Косторная, Щербакова, Трусова, Алиев и Даниелян попали в заявку России на чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева и Самарин – в запасе

Руководство Федерации фигурного катания России ( ) предложило на согласование Исполкома федерации список спортсменов для участия в чемпионате мира.

Турнир пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Сборная России

Мужчины: , Артур Даниелян. Запасные: Александр Самарин, .

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: , Анастасия Гулякова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, – Кирилл Алешин.

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