Косторная, Щербакова, Трусова, Алиев и Даниелян попали в заявку России на чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева и Самарин – в запасе

Теги чемпионат мира сборная России танцы на льду ФФКР Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Гулякова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Артур Даниелян Аннабель Морозова Алена Косторная Алина Пепелева Фигурное катание

Руководство Федерации фигурного катания России (ФФКР) предложило на согласование Исполкома федерации список спортсменов для участия в чемпионате мира.

Турнир пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Сборная России

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян. Запасные: Александр Самарин, Макар Игнатов.

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

🎧 Справедливо ли судейство в фигурном катании? Правильно ли оценивали Медведеву и Загитову, а сейчас – Щербакову и Косторную?

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