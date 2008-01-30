Косторная, Щербакова, Трусова, Алиев и Даниелян попали в заявку России на чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева и Самарин – в запасе

Руководство Федерации фигурного катания России (ФФКР) предложило на согласование Исполкома федерации список спортсменов для участия в чемпионате мира.
Турнир пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.
Сборная России
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян. Запасные: Александр Самарин, Макар Игнатов.
Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.
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