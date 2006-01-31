Дмитрий Тарасов: «Национальная идея – крутой футбольный росмяч. Aurus не хуже Maybach построили»

Бывший хавбек Дмитрий Тарасов предложил идею создать в России футбольный мяч.

«О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы.

Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли ни до сих пор. А вот футболе в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно?

Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики!

Ну или хотя бы чтобы от наших в ворота сразу залетал. 😂😂 Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи!

Даю идею… Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч☝🏻🇷🇺», – написал Тарасов в инстаграме.