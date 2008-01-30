Ригони досрочно вернется в «Зенит» из «Сампдории»

Полузащитник Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат , покидает «Сампдорию».

Аренду 26-летнего аргентинца прервут досрочно. В ближайшее время футболист вернется в «Зенит», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в январе 2019 года Ригони досрочно вернулся из аренды в «Аталанте».

В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Сампдорию» 9 матчей в Серии А и отметился ассистом.

В августе 2017 года «Зенит» купил Ригони у «Индепендьенте» за 9 млн евро. Его контракт с петербургским клубом действует до 30 июня 2021 года.