Смолов пошел на 30-процентное понижение зарплаты в «Сельте». В «Локо» он получал 3 млн евро

Стали известны некоторые детали трансфера нападающего Федора Смолова в «Сельту».

Стоимость аренды, как сообщает журналист Сергей Егоров, составит заметно более 500 тысяч евро.

«Локомотив» также не будет платить часть зарплаты, это обязательство взяла на себя «Сельта». Смолов пошел на 30-процентное понижение зарплаты, в России игрок зарабатывал 3 миллиона евро.

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

Смолов – 25-й футболист сборной России, который сыграет в Ла Лиге. Назовете остальных?

Смолов перешел в «Сельту». Вспоминаем его единственный сезон в Европе