Алиев – чемпион Европы, «Зенит» продлит контракт с Семаком, у «Ливерпуля» 14 побед подряд, Комличенко почти в «Динамо», «Атлетико» проиграл клубу из 3-й лиги и другие новости утра

1. 🥇 🥈 Фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото на чемпионате Европы в Граце, у Артура Даниеляна – серебро. Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец, Синицина и Кацалапов уступили 0,05 балла.

2. «Ливерпуль» выиграл 14-й матч подряд в рамках АПЛ, победив «Вулверхэмптон». Какой сейчас коэффициент на чемпионство «красных»? 1,0000000001?

В любом случае «Ливерпуль» не проигрывает 40 матчей в чемпионате. До рекорда «Арсенала» – 9 туров.

3. «Атлетико» проиграл клубу из 3-й лиги в Кубке Испании. После прошлого такого вылета 8 с лишним лет назад был назначен Симеоне. «Бетис», «Эйбар» и «Сельта» тоже облажались в четверг.

4. На Australian Open в четверг Хачанов, Рублев, Медведев, Надаль, Вавринка, Тим, Зверев, Гулбис вышли в 3-й круг. Того же добились Павлюченкова, Халеп, Плишкова, Мугуруса и Свитолина, а Кузнецова выбыла.

Уже в пятницу Джокович встречается с Нишиокой, Федерер – с Миллманом, Циципас – с Раоничем.

Барти вышла в 1/8 финала, Серена проиграла Ван Цян, Александрова уступила Квитовой, Возняцки тоже выбыла и завершила карьеру.

5. Шахматистка Горячкина обыграла Вэньцзюнь в 12-й партии матча на первенство мира. Победительница определится на тай-брейке.

6. Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком.

7. «Динамо» договорилось о трансфере Комличенко за 3,5 млн евро. Лучший бомбардир чешской лиги уже сегодня окажется в московском клубе.

8. В КХЛ «Ак Барс» победил «Салават», ЦСКА взял верх над «Локомотивом», СКА забросил 7 шайб «Барысу» и вышел в плей-офф. «Зеленое дерби» запомнилось этюдом Метсолы: он почти отразил буллит и начал радоваться, но шайба попала в ворота, как итог – поражение. Матч «Куньлуня» могут перенести из Китая на фоне распространения коронавируса.

9. Обамеянг готов уйти из «Арсенала» в «Барселону» и одобрил переговоры.

10. «МЮ» не планирует увольнять Сульшера, но у клуба новые проблемы! Трансфер Фернандеша сорвался, Кавани в команде тоже не будет! Уже в воскресенье придется играть в Кубке Англии с «Транмером» на убитом поле, а это риск очередных травм. Соперник «МЮ» настроен по-боевому.

11. «Челси», по версии британских таблоидов, попробует подписать Чалова, если не арендует Кавани. Наверняка известно только, что Мозес уже стал игроком «Интера».

12. Талалаев ушел из «Химок». Клуб с 3-го места Олимп-ФНЛ сменил вектор развития, задача выйти в РПЛ снята.

13. На Кубке мира по биатлону Йоханнес Бо победил в индивидуальной гонке, Фуркад – 2-й, Логинов – 16-й, Стрельцов – 17-й.

14. В НБА «Бруклин» уступил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

Леброн Джеймс собирается помочь Делонте Уэсту, у которого серьезные проблемы в жизни.

Стали известны стартовые составы Востока и Запада на Матч всех звезд.

15. В Евролиге «Зенит» обыграл «Олимпиакос», ЦСКА победил «Валенсию», «Химки» уступили «Басконии».

Далее цитаты о фантомном трансфере Кокорина.

Борис Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Что-то изменилось в последний момент»

Агент Кокорина: «Саша никуда не переходит. Слова Ротенберга не комментирую»

Борис Ротенберг: «Мы должны договориться. Здравый смысл должен восторжествовать»

Агент Кокорина о Борисе Ротенберге: «Он порядочный человек. В шутку какое-то предложение могло прозвучать»

Уткин – футболистам: «Не нужно идти в «Зенит». Получите деньги, но перестанете принадлежать себе»

Далее просто цитаты.

Антон Шипулин: «Происходящее в мировом спорте – политический рычаг для стран, ведущих двойную игру против России»

Татьяна Тарасова: «Чемпионат Европы проходит в сарае. Не можете провести – отдайте России»

Андрей Воронин: «Футбол – это Европа, а не Россия с Украиной. Футбол был в последний раз в СССР»