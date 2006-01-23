«МЮ» не планирует увольнять Сульшера

Руководство по-прежнему поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Накануне «МЮ» проиграл (0:2) на своем поле, показав худший результат по набранным очкам после 24 туров в XXI веке.

Однако руководство клуба не планирует увольнять 46-летнего норвежца, утверждает Sky Sports.

После матча с «Бернли» Сульшер заявил, что «МЮ» планирует усилить состав до закрытия январского трансферного окна.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего 4-м «Челси» на шесть очков.

Провальный сезон «МЮ»: худший в XXI веке после 24 туров, болельщики массово уходят за 5 минут до конца