Агент Кокорина: «Саша никуда не переходит. Слова Ротенберга не комментирую»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, отреагировал на высказывания владельца «Сочи» Бориса Ротенберга об аренде игрока.

«Слова Ротенберга? Не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит», – заявил Логинов.

«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить.

Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов.

Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», – добавил агент нападающего в беседе с «Чемпионатом».

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