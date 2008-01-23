Борис Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Что-то изменилось в последний момент»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее.
Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – сказал Ротенберг.
«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»
Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь
Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина