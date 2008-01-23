Борис Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Что-то изменилось в последний момент»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой форварда Александра Кокорина.

«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее.

Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – сказал Ротенберг.

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь

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