Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

намерен подписать новый контракт с главным тренером команды .

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Действующее соглашение 43-летнего тренера рассчитано до лета.

Зарплата Семака по новому контракту по схеме «1+1», как сообщалось, вырастет с 1,2 млн евро до 1,7 млн с учетом бонусов.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионата России.

В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют в турнирной таблице перед второй частью сезона с 10-очковым отрывом от второго места.