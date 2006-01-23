Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Р-Спорт Елена Илюхина Футбол

«Зенит» намерен подписать новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Действующее соглашение 43-летнего тренера рассчитано до лета.

Зарплата Семака по новому контракту по схеме «1+1», как сообщалось, вырастет с 1,2 млн евро до 1,7 млн с учетом бонусов.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионата России.

В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют в турнирной таблице перед второй частью сезона с 10-очковым отрывом от второго места.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья