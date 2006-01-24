«Атлетико» проиграл клубу из 3-й лиги. После прошлого такого вылета был назначен Симеоне

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«Атлетико» в дополнительных таймах проиграл «Культураль Леонесе» (1:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Сегодняшний соперник «кольчонерос» выступает в Сегунде Б – 3-й по силе лиге в стране.

«Атлетико» лишь 4-й раз в своей истории не прошел команду из 3-й лиги в Кубке Испании. Ранее такое происходило в 1930, 1931 и 2011 годах.

В декабре 2011 года «Атлетико» по сумме двух матчей уступил «Альбасете» (2:1, 0:1). Как раз после этого на пост главного тренера мадридского клуба был назначен Диего Симеоне.

Культураль Леонеса – Атлетико 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
23 января, 23.00, «Estadio Municipal Reino de Leon»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 62 Корреа, 1:1 – 83 Кастаньеда, 2:1 – 108 Серхио Бенито.
Культураль ЛеонесаЖиффар, Монтес, Родас, Кастаньеда, Терезен, Луке (Диони, 70), Аугусто Галван (Кавайя, 59), Гудиньо, Мартинес (Альфонсито, 93), Фернандес Лопес (Серхио Маркос, 81), Серхио Бенито.
АтлетикоАдан, Санчес, Фелипе, Арьяс, Эрмосо, Витоло (Шапонич, 60), Эррера (Томас, 46), Жоау Феликс, Сауль, Корреа (Рикельме, 102), Льоренте (Камельо, 99).
Предупреждения:
Аугусто Галван (37), Луке (40), Льоренте (43), Диони (74), Сауль (74), Мартинес (81), Серхио Маркос (117).

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