«Атлетико» проиграл клубу из 3-й лиги. После прошлого такого вылета был назначен Симеоне

«Атлетико» в дополнительных таймах проиграл «Культураль Леонесе» (1:2) в 1/16 финала Кубка Испании.
Сегодняшний соперник «кольчонерос» выступает в Сегунде Б – 3-й по силе лиге в стране.
«Атлетико» лишь 4-й раз в своей истории не прошел команду из 3-й лиги в Кубке Испании. Ранее такое происходило в 1930, 1931 и 2011 годах.
В декабре 2011 года «Атлетико» по сумме двух матчей уступил «Альбасете» (2:1, 0:1). Как раз после этого на пост главного тренера мадридского клуба был назначен Диего Симеоне.
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Estadio Municipal Reino de Leon»
- Голы:
- 0:1 – 62 Корреа, 1:1 – 83 Кастаньеда, 2:1 – 108 Серхио Бенито.
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Культураль Леонеса –
Жиффар, Монтес, Родас, Кастаньеда, Терезен, Луке (Диони, 70), Аугусто Галван (Кавайя, 59), Гудиньо, Мартинес (Альфонсито, 93), Фернандес Лопес (Серхио Маркос, 81), Серхио Бенито.
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Атлетико –
Адан, Санчес, Фелипе, Арьяс, Эрмосо, Витоло (Шапонич, 60), Эррера (Томас, 46), Жоау Феликс, Сауль, Корреа (Рикельме, 102), Льоренте (Камельо, 99).
- Предупреждения:
- Аугусто Галван (37), Луке (40), Льоренте (43), Диони (74), Сауль (74), Мартинес (81), Серхио Маркос (117).