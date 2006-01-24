«Атлетико» проиграл клубу из 3-й лиги. После прошлого такого вылета был назначен Симеоне

в дополнительных таймах проиграл «Культураль Леонесе» (1:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Сегодняшний соперник «кольчонерос» выступает в Сегунде Б – 3-й по силе лиге в стране.

«Атлетико» лишь 4-й раз в своей истории не прошел команду из 3-й лиги в Кубке Испании. Ранее такое происходило в 1930, 1931 и 2011 годах.

В декабре 2011 года «Атлетико» по сумме двух матчей уступил «Альбасете» (2:1, 0:1). Как раз после этого на пост главного тренера мадридского клуба был назначен .