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    Стали известны стартовые составы Востока и Запада на Матче всех звезд 2020 года

    Теги Бостон Атланта Милуоки Филадельфия Торонто НБА Кемба Уокер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Паскаль Сиакам Трэй Янг Баскетбол

    Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал «стартовые пятерки» сборных Востока и Запада на Матче всех звезд.

    В команде Востока выступят разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, форварды «Торонто» и «Милуоки» Паскаль Сиакам и Яннис Адетокумбо, а также центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

    Для Янга и Сиакама это будет дебют на Матчах всех звезд.

    Команду Запада будут представлять разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, форварды «Лейкерс» и «Клипперс» Леброн Джеймс и Кавай Ленард, а также форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.

    Лука Дончич также дебютирует на Матчах всех звезд в старте.

    Леброн Джеймс получил больше всех баллов в голосовании болельщиков, журналистов и игроков. Это будет его 16 Матч всех звезд в карьере.

    Уикенд всех звезд пройдет в Чикаго с 14 по 16 февраля.

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