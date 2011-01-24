Стали известны стартовые составы Востока и Запада на Матче всех звезд 2020 года

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал «стартовые пятерки» сборных Востока и Запада на Матче всех звезд.

В команде Востока выступят разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, разыгрывающий Кемба Уокер, форварды «Торонто» и «Милуоки» Паскаль Сиакам и , а также центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Для Янга и Сиакама это будет дебют на Матчах всех звезд.

Команду Запада будут представлять разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, форварды «Лейкерс» и «Клипперс» Леброн Джеймс и Кавай Ленард, а также форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.

Лука Дончич также дебютирует на Матчах всех звезд в старте.

Леброн Джеймс получил больше всех баллов в голосовании болельщиков, журналистов и игроков. Это будет его 16 Матч всех звезд в карьере.

Уикенд всех звезд пройдет в Чикаго с 14 по 16 февраля.